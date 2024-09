BIRAGHI, 8° italiano più prezioso in scadenza nel 2025

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori italiani più preziosi con contratto in scadenza nel 2025. In questa speciale graduatoria Cristiano Biraghi si trova all'ottavo posto con un valore di mercato di 3,5 milioni come Vignato, Montipò, Acerbi. Il capitano della Fiorentina però a differenza degl'altri ha un'opzione per il rinnovo di contratto. Primo posto per Verratti, ora in forze all'Al-Arabi, che vale 18 milioni, mentre sul podio salgono Calabria (13 milioni) e meret (121 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfrmarkt.it: