BILANCIO, Viola chiudono al 30/6/'21 con -10,3 mln

Il bilancio della Fiorentina al 30 giugno 2021 si è chiuso con una perdita di 10.372.623 € che sarà coperta attingendo dalla "Riserva per versamenti in conto capitale". La società viola ha seguito una scelta diversa quest'anno ed ha allineato i conti economici seguendo la stagione sportiva e non, come in precedenza, l'anno solare. L'esercizio precedente di soli 6 mesi (1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020) si era chiuso con una perdita di 29.820.514 €, mentre quello dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 con una perdita di 27.682.556 €, ma con soli 7 mesi della gestione Commisso.

A renderlo noto è ilsitodifirenze.it, che prosegue nella sua analisi: "L'Ebitda dei 12 mesi del bilancio chiuso al 30/06/2021 è positivo ed ammonta a 37,4 milioni di euro, mentre nei 6 mesi dell'esercizio precedente tale valore era negativo per 7,9 milioni". Il risultato, come fa sapere il club nel documento pubblicato, "è stato favorevolmente influenzato dallo spostamento dalle partite del Campionato 2019/20 e dei corrispondenti ricavi, comprese le sponsorizzazioni e dalla gestione netta dei calciatori che risulta positiva per 12,8 milioni". L'Ebit dei 12 mesi è negativo per 10,3 milioni, quello dei sei mesi precedenti fu negativo per 34,8.

I ricavi sono stati pari a 132,8 milioni (dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 furono di 32,4 milioni) e così il conto economico registra un totale del valore della produzione di 160.692.423 €, mentre il totale dei costi della produzione è 171.026.964 € che genere una differenza pari a meno 10.334.541 €.