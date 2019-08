BIGLIETTI, Prezzi popolari in Coppa. Napoli e Juve...

E' scattata nel pomeriggio la vendita dei biglietti per la gara del terzo turno di Coppa Italia che si giocherà domenica prossima alle 18.15 (data e orario ufficiosi ma da confermare da parte della Lega, secondo quanto appreso da Firenzeviola) allo stadio Franchi contro il Monza dell'ex viola Brocchi. I biglietti sono in vendita ad un costo che va dai 10 euro per le curve ai 20 in tribuna vip, con riduzioni per gli Under 14. Nei prossimi giorni scatterà la prevendita anche per il campionato, per i big match contro Napoli e Juve. In questi casi i prezzi non sono certo popolari e per vedere il Napoli si va dai 35 delle curve ai 300 della tribuna vip in prevendita (45-310 nel giorno della gara), per la Juve si parte dai 50 euro in curva (60 il giorno della gara ma non per gli ospiti) e si arriva fino a 375 euro per la tribuna vip anche se comprare il biglietto il giorno della gara costerà 400. Ancora aperta la campagna abbonamenti che oltre alle 19 gare dà diritto anche a quella di Coppa Italia). Di seguito il comunicato della società:

"ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, presso le rivendite autorizzate, sono in vendita, a partire dalle 15:00 di oggi, i biglietti per il match di Coppa Italia. Su violachannel.tv, nella sezione BIGLIETTERIA, potete inoltrare trovare il prezzo dei titoli d’accesso per le partite contro Napoli e Juventus, la cui vendita scatterà nei prossimi giorni.

A partire da domani, su Violachannel e in radio potrete ascoltare il nuovo spot della campagna abbonamenti 2019-20, realizzato con le voci dei tifosi raccolte online attraverso un contest sui social di ACF Fiorentina e che ha coinvolto più di mille tifosi viola.

Ricordiamo infine che è ancora aperta la vendita libera per acquistare il tagliando stagionale (19 partite di Campionato + 1 di Coppa Italia) e che sarà possibile acquisire il vostro titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli".