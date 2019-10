BIGICA, Due occasioni nitide non sfruttate. Pensavo...

Emiliano Bigica ha parlato così nel post gara: "È stata una partita bella. Nel primo tempo l'Atalanta ha avuto in mano il pallino del gioco. Ricordo molto bene le nostre occasioni soprattutto sull'1-1. La squadra ha tenuto il campo con grande personalità e coraggio. La mia Fiorentina ha mostrato di tenere testa anche ad una squadra forte come l'Atalanta. Difficile che io sia calmo. Nel primo tempo non avevamo la giusta personalità per provare a giocare. La mia è una squadra rinnovata per molti elementi. Mentre contro avevamo 7 giocatori che avevano vinto il campionato l'anno scorso. Mi aspettavo che questa partita si potesse giocare più avanti, ma ora pensiamo al campionato".