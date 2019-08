BIELIK, Niente Fiorentina: il classe '98 va al D. County

Niente Milan e Fiorentina per Krystian Bielik. Il difensore polacco classe 1998 dell'Arsenal vestirà la maglia del Derby County. Le parti hanno raggiunto l'accordo per una cifra vicina ai 10 milioni di sterline per il trasferimento. Il 21enne sta svolgendo le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra. Bielik - autore del gol che ha regalato il successo alla Polonia contro l'Italia lo scorso 19 giugno nella gara valida per la fase a gironi dell'Europeo Under 21 - era stato seguito dal club rossonero, che però non ha mai deciso di affondare il colpo.