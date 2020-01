BERTUZZI, Sono 5-6 i giocatori su cui poggia il futuro

Fabrizio Bertuzzi, storico collaboratore di Pantaleo Corvino, analizza il momento della Fiorentina: "Sono stati pagati eventi negativi in serie, partendo da un assetto tattico mai trovato. Con Ribery è caduto un castello fragile, ed uno degli errori è stato insistere nel voler far giocare insieme Badelj e Pulgar: il cileno gioca in un ruolo non suo. Lirola è la controfigura di quello del Sassuolo, mentre davanti si è puntato tutto su un giovane come Vlahovic, così come non mi convince Chiesa seconda punta. Non so se le colpe siano tutte di Montella, spero solo che ora a gennaio la situazione non venga sottovalutata. Prenderei una punta e un esterno speculare a Chiesa. Il futuro la Fiorentina lo deve costruire su Caceres, Milenkovic, Pezzella, Castrovilli e Chiesa... Forse anche Pulgar. Cutrone non sarebbe un cattivo acquisto, ma andrei su un nome più strutturato. Le opportunità per un grande colpo anche a gennaio, secondo me, ci sarebbero".