BERNARDESCHI, Momenti duri ma sono cresciuto

Dopo il 4-2 contro lo Zenit, ieri in conferenza stampa Federico Bernardeschi ha parlato anche del suo recente passato: "Con l'Europeo ho chiuso un cerchio dopo momenti difficili. Di quei momenti difficili sono orgoglioso. Un ragazzo intelligente deve saper prendere le cose buone dai momenti difficili per rialzarsi più forte di prima. Tornassi indietro li ripasserei tutti: mi hanno fatto male e mi hanno fatto soffrire e crescere, per me è importante. Sto facendo bene, sono davvero contento ma la cosa che più mi fa piacere è aiutare squadra e compagni, essere a disposizione del mister e dei compagni. Questo per un giocatore è fondamentale, quel che abbiamo creato all'Europeo deve essere da insegnamento ogni giorno. Dobbiamo portare anche questo dentro la Juventus".

Come si affronta il ritiro?

"Fa bene al gruppo: quando c'è un gruppo sano e genuino si ha anche il piacere di stare insieme. Spiace per le famiglie, però ci sono momenti dove bisogna fare delle piccole rinunce per tirare fuori delle cose importanti come stasera".