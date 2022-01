BERNABAI, DV9 via? Normale il tifoso sia frustrato

Roberto Bernabai, giornalista di LA7, è intervenuto durante il TMW News per parlare anche di temi legati alla Juventus, a partire dall'acquisto di Vlahovic: "Sicuramente la strada per arrivare al quarto posto con Vlahovic è più in discesa. Vlahovic garantisce gol e qualità nel reparto avanzato, quindi è un grossissimo passo avanti perché dà alla squadra di Allegri un impulso enorme".

Come dovrebbe sentirsi il tifoso della Fiorentina?

"Se guardiamo l'operazione solamente dal punto di vista economico finanziario è una cessione quella di Vlahovic che ha la sua plausibilità perché comunque tra un anno il serbo sarebbe andato in scadenza di contratto. Mettere a frutto una cessione di questo tipo permette alla Fiorentina di mantenere saldo il proprio bilancio e di investire questi soldi. Mi rendo conto che dal punto di vista del tifoso che vede partire un giocatore così forte in una situazione che si ripete periodicamente e storicamente a Firenze sia motivo di grande frustrazione e di grande arrabbiatura, anche se gli eccessi raggiunti da una parte di tifosi viola mi sono sembrati eccessivi, sicuramente condannabili".