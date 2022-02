BERGONZI, Off-side gol Atalanta? Come è andata

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Scanner, per approfondire la questione del VAR, partendo dall'episodio del gol annullato ad Hateboer domenica scorsa in Fiorentina-Atalanta: "Dal momento in cui Costanzo, guardalinee, alza la bandierina e segnala il fuorigioco, il VAR deve solo dare una conferma alla scelta ed eventualmente supportare la sua scelta. In quel caso Doveri può non andare al monitor, senza problemi. Nel caso opposto, in cui non fosse stato segnalato, allora sì. Nella fattispecie di Fiorentina-Atalanta è stata confermata una scelta fatta sul campo".

Mutuare dal "challenge" stile tennis, con chiamate dalle panchine, è possibile?

"Il calcio è un fenomeno in continua evoluzione e tutto ciò che può migliorare sarà provato. Arbitri che parlano dopo le partite e challenge siano le novità della macchina".