BERGOMI, La Fiorentina in Europa diversa dal campionato

© foto di Federico De Luca

Negli studi di Sky Sport, l'ex difensore e oggi opinionista Beppe Bergomi ha commentato il percorso della Fiorentina in Conference League: "Non posso fare a meno di notare quanto i viola siano completamente diversi tra quelli che giocano in Conference e quelli che giocano in campionato. In Serie A la formazione di Palladino sta facendo un percorso bellissimo, perciò in Europa il tecnico fa giustamente delle rotazioni. Tuttavia le seconde linee hanno reso il percorso abbastanza tortuoso.

Per battere i New Saints ha dovuto mettere i titolari; la seconda è andato sotto a San Gallo; a Nicosia ha perso; col Pafos hai vinto di misura. Il rendimento è stato altalenante nonostante la Fiorentina di base fosse sempre più forte dell’avversario”.