BERGOMI, Gattuso rigenererà la Fiorentina senza alibi

Intervenuto sull'Europeo dell'Italia, ma anche sui temi che riguardano la Fiorentina, Beppe Bergomi, ex campione del mondo del 1982, ha parlato così: “Sono molto convinto dall’Italia, non sono un caso tutti quei risultati di prima. È una rappresentativa ma gioca come una squadra di club. In questo momento ho visto il miglior calcio dell’Europeo. La Nazionale sta dando una traccia al campionato e ai nostri allenatori. Roberto è stata una grande sorpresa. Ha fatto un gran lavoro. Sergio Oliveira, Gonzales e Guedes? Se la Fiorentina riuscisse a centrarli tutti e tre darebbe un’impronta diversa. Hanno qualità e spirito di squadra, hanno tutto per fare bene nella Fiorentina. Sono tre giocatori che mi piacciono molto. Gattuso? Rino mi piace. In poco tempo saprà rigenerare la squadra e creare un gruppo senza alibi. A Firenze c’è voglia di un calcio diverso. È la persona giusta. Di Rino parlo solo bene. Vlahovic? È uno che salta forte di testa, ed è già un punto a favore, ha velocità e difende palla. Ha tutto per diventare un calciatore importante. Lui come Mandzukic? Non ha quel motore che ha Mario, è un giocatore diverso. Non ha lo stesso spirito di sacrificio”.