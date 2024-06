BERARDI, Verso la Juve nonostante l'infortunio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi, da sempre oggetto del desiderio delle big di serie A e più volte tentato anche dalla Fiorentina (che si era però proposta con una offerta che l'ad del Sassuolo definì irricevibile), potrebbe lasciare davvero il Sassuolo finito in B, ma la prima scelta è la Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa potrebbe essere la volta buona. In queste settimane il giocatore neroverde sta portando avanti il programma di rieducazione al tendine d'Achille, concedendosi solo qualche ora di relax in Versilia, convinto che che la squadra giusta dove continuare la sua carriera sia proprio la Juve. Il club bianconero è stato vicino al suo acquisto nel 2016, quando il giocatore però non se la sentì di lasciare il certo per l'incerto (come spazio), ed anche la scorsa estate quando il Sassuolo sparò alto.

Il gradimento di Berardi alla Juve a un anno di distanza è rimasto. Anzi, si è rafforzato - si legge ancora - perché da Torino lo hanno cercato nonostante sia infortunato e destinato a tornare, dopo l'operazione di inizio marzo, ad autunno inoltrato. Il giocatore pensa che, con Motta in panchina, la Juventus può essere la situazione ideale per lui. Tutto sarà più chiaro però quando a chiarirsi sarà anche il futuro di Chiesa.