BERARDI, Sogno la Champions ma le cose si fanno in tre

All'interno di SportWeek, in uscita con la Gazzetta dello Sport, ha parlato Domenico Berardi, ieri in gol su rigore contro la Fiorentina e in passato spesso accostato alla squadra Viola. Queste le sue parole: "È da un bel po' di tempo che ambisco a giocare la Champions. Ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra, e il giocatore. Mi sono accorto che è un po' difficile mettere d'accordo tutti".