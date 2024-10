BERARDI, Calvario finito: prima convocazione dopo 7 mesi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi è uno di quei nomi accostato alla Fiorentina ormai con costanza ad ogni sessione di calciomercato, anche nell'ultima in cui però il giocatore del Sassuolo era infortunato. Ma per il neroverde il calvario, dopo l'infortunio e l'operazione di marzo, è finalmente finito.

L'annuncio lo ha dato quasi in pompa magna il suo tecnico Fabio Grosso in conferenza stampa: "Abbiamo una bella notizia: Domenico Berardi è recuperato. Nelle ultime settimane ha raggiunto i compagni, lo ha fatto con grande entusiasmo e avremo anche lui nel gruppo squadra. Felicissimi di ritrovarlo. "Ci ha messo tanto impegno e tanta determinazione per recuperare. A livello fisico ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ma ha grande carisma e personalità, siamo felici di trovarlo nel gruppo squadra".

Ovviamente è una convocazione per fargli respirare di nuovo l'aria delle partite ma di sicuro Grosso lo utilizzerà con il contagocce: "Dall'inizio non credo sia il caso di proporlo. È con noi, siamo felicissimi di averlo, potremo usare questa arma nel corso della gara".