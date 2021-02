BENITEZ, Un mio ritorno al Napoli? Non mi esprimo

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il Napoli perde quota in classifica ed il nome di Rafa Benitez circola con sempre maggiore insistenza come possibile sostituto di Rino Gattuso, nel caso il presidente Aurelio De Laurentiis decidesse di cambiare la guida della squadra. Il tecnico non avrebbe problemi a tornare a Castel Volturno, ma d'altra parte non vuole passare per quello che tenta di fare le scarpe ad un collega. Così, interpellato della radio spagnola Onda Cero, Benitez non ha nascosto il suo affetto per i colori azzurri, preferendo però non sbilanciarsi troppo: "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi fuori dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo oltre". (ANSA).