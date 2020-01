BENASSI, Mi mancava segnare e giocare. Il gol...

Marco Benassi, autore del gol del vantaggio della Fiorentina contro il Bologna all'intervallo, ha parlato a DAZN al termine dei primi quarantacinque minuti: "Sono molto contento, è un gol che mi mancava. Mi mancava giocare: ho passato 4-5 mesi non facili ma ho sempre lavorato al massimo per vivere momenti come questi. Il gol? Ho pensato solo a tenere la palla più bassa possibile, poi per fortuna è andata bene".