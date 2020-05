Secondo quanto riportato da El Mundo nel contratto di Ben Arfa c'è un'opzione di rinnovo di un ulteriore anno qualora il Real Valladolid volesse trattenere il calciatore in Spagna ancora per una stagione. Se invece il francese non dovesse rinnovare con il club iberico allora la Fiorentina sarebbe pronta ad offrire un contratto all'ex PSG.