BELTRAN, Vorrei giocare già domani. Palladino...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni ufficiali della Fiorentina, all'intervallo di Fiorentina-Montpellier, ha parlato l'attaccante viola Lucas Beltran, tornato a Firenze dopo i Giochi Olimpici di Parigi: “Le Olimpiadi sono una competizione speciale, per me e per tutti i compagni è stato bellissimo. Non l’abbiamo finita come volevamo, anzi c’è stato un po’ di casino… Sono cose di campo, è finito tutto. Villaggio Olimpico? No, eravamo sempre in albergo. Per questo dico che non sembrava troppo una Olimpiade… Volevamo prenderci una medaglia ma è stata comunque una bella esperienza”.

Arrivato subito.

“Sì, volevo conoscere il mister e lo staff, ma anche i compagni nuovi, e cominciare ad allenarmi forte con la squadra. Mancano due settimane all’inizio del campionato, mi serve andare forte e trovare buone sensazioni in campo. Domani c’è un’altra amichevole, magari gioco un po’! Voglio giocare, stare in campo coi compagni e seguire le nuove idee del mister. Sarà importante per tutti ascoltarlo. Ho già visto qualche movimento nelle due fasi, abbiamo grandi giocatori e possiamo giocare bene in questo modo. La scorsa stagione per me è stata buona ma so che posso fare di più, devo prepararmi per questa che so che sarà difficile. Se vado forte, ascolto il mister e i compagni, possiamo fare bene”.

Ha seguito la Fiorentina dalla Francia?

“Ho visto poco, quasi niente. Un po’ della partita contro il Bolton ma quasi nulla”.

Ha parlato con i compagni?

“Sì ma poco, sono appena arrivato. Però stamani e nel pomeriggio mi sono allenato”.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Beltran?

“Ripeto, la stagione scorsa è stata regolare ma so che posso fare più gol e assist, essere ancora più importante dentro il campo. E quello voglio. Essere qua è bellissimo, ci sono tifosi caldi come quelli dell’Argentina, molto simili. Comunque, nel calcio non puoi mai accontentarti: se fai 10 gol devi puntare a farne di più. Io vivo così, l’ho fatto in ogni squadra in cui ho giocato: mi piace vincere, già dai tempi del River Plate ci sono abituato. Io gioco per vincere, in allenamento e in partita. Sono molto felice di giocare qui e vediamo di fare meglio”