BELTRAN, Pradè: "Il ruolo è 25 metri più avanti"

Daniele Pradè oggi in conferenza stampa (qui le parole complete) ha risposto anche su Beltran e sulla soddisfazione o meno del club per averlo preso. Il ds spiega anche in quale ruolo lo vede meglio: "Per noi è un calciatore forte, siamo contentissimi di averlo comprato. Lautaro stesso ha sofferto al primo anno di Inter, noi l'abbiamo preso come prima o seconda punta. Di metterlo in quella posizione è un'idea dell'allenatore e sulle situazioni tecnico-tattiche non entriamo. Per me negli ultimi 25 metri è il suo vero ruolo".

In questa stagione molto si è discusso infatti sul vero ruolo di Beltran che dopo essere stato provato da centravanti è stato spostato da Vincenzo Italiano come trequartista dietro la punta con compiti di collante tra i reparti.