BELTRAN, Peccato per non aver vinto. Sul ruolo...

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Per me è un peccato non aver vinto oggi, non abbiamo fatto una brutta gara. Forse abbiamo sbagliato l'atteggiamento il secondo tempo. Però fino al primo gol dell'Udinese non eravamo andati male. Mi dispiace per i compagni e i tifosi, speravamo di dare loro una piccola gioia prima di Natale".

Sul ruolo, puoi fare l'esterno? "Se posso scegliere mi piace di più sottopunta, poi io gioco dove dice il mister. Sono a disposizione della squadra".