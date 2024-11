BELTRAN, Il match si fermava ogni tre minuti. Ora il Verona

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club viola, Lucas Beltrán si è espresso così dopo la sconfitta contro l’Apoel Nicosia di ieri sera: “Una partita sporca, penso che non siamo mai entrati in gioco perché era troppo spezzettata, il match si fermava ogni tre minuti. A noi piace giocare con la palla, palleggiare, ma non siamo mai entrati in partita. Abbiamo creato qualche occasione, ma non troppi pericoli. Dobbiamo continuare così, sappiamo che queste partite sono molto difficili, chiunque vuole vincere contro la Fiorentina.

Dobbiamo continuare a lavorare, ora abbiamo una partita importante per noi in campionato, non dobbiamo abbassare la testa. A uno piace sempre vincere, ci si allena sempre per vincere. Può succedere, ci dispiace perché pensavamo di venire qua e fare il nostro gioco, ma dobbiamo continuare così. Come detto, siamo una grande squadra e abbiamo tanti obiettivi."