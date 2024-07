BELTRAN, Gran vittoria di squadra, continuano così

Grazie alla vittoria contro l’Iraq per 3-1, l’Argentina è riuscita a vincere il suo primo incontro olimpico, dopo il discusso match contro il Marocco, che passerà alla storia per le vicende extracampo. Uscito dopo 45 minuti giocati, il viola Lucas Beltran (leggi qui quanto raccolto da FirenzeViola sul suo infortunio) ha comunque voluto omaggiare il gruppo albiceleste sul proprio profilo Instagram. Ecco il post che tradotto in italiano recita: “Grande vittoria di squadra! Forza, continuiamo così!”