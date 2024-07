FirenzeViola.it

Non arrivano belle notizie da Parigi, dove Lucas Beltran - impegnato ai Giochi Olimpici con la sua Argentina - è uscito prima della fine del primo tempo per un colpo subito alla schiena, più precisamente nella zona lombare come raccolto da FirenzeViola.it. Resteremo in attesa per eventuali aggiornamenti.