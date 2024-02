BELOTTI (DAZN), So di poter dare ancora tanto. A Roma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Andrea Belotti, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni: “Non ci poteva essere migliore esordio da titolare per me? La Fiorentina per me è importante perché so e sapevo di poter dare ancora tanto al calcio. Era un periodo in cui giocavo poco. Dentro di me c’è la consapevolezza e la voglia di dimostrare tutto il mio valore. Oggi è stata una dimostrazione non per la gente ma soprattutto per me".

Che gruppo ho trovato? Sono tutti ragazzi fantastici e mi hanno accolto benissimo. Tutti hanno cercato di darmi qualcosa per farmi integrare nel modo migliore. Poi io ho messo un po’ della mia esperienza al servizio dei miei compagni e penso che oggi durante la partita si sia visto. Cosa ho trovato qui? Sapevo che c’era la possibilità di giocare. A Roma purtroppo anche per demerito mio non è stato così. A Roma sono stato benissimo però dovevo pensare al mio futuro".

Europeo? Quando si parla d’Italia per me è sempre una emozione. Lavorerò giorno per giorno da qui alla fine del campionato e poi si vedrà. Se il miglior Belotti dopo tanto tempo? Penso sia troppo presto, è stata una partita. Spero di continuare così e so che posso migliorare ancora tanto”.