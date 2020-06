BELLOTTI, Viola sul 2002. L'agente: "Meglio Parma"

Marca riporta che sia Fiorentina che Parma stiano seguendo Martin Bellotti, centrocampista italo-argentino classe 2002 che milita nel Newell's Old Boys di Rosario, già piuttosto poliedrico nonostante la giovane età e pronto al salto in Europa. Anche se il suo agente, Jonatan Trullos, ha dichiarato al portale spagnolo di credere "maggiormente nel progetto del Parma, per le loro idee sul futuro e per l'impegno che hanno sui giovani talenti". A sentir lui, perciò, i Ducali sono da considerarsi in vantaggio.