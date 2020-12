BELLINAZZO, Stadio nuovo per crescere i ricavi

Marco Bellinazzo, esperto in calcio e finanza, ha parlato della situazione economica della Fiorentina. Qui le dichiarazioni più importanti del giornalista: "Gli ultimi dati possono far ben sperare la Fiorentina, almeno dal punto di vista economico. Commisso, nonostante il momento difficile causato dalla pandemia, ha mostrato continuità nel versamento di liquidi in società, questo è un segno di una presidenza forte e presente. Le idee ci sono ed anche le risorse per portarle avanti e progettare un futuro migliore per la società. Il problema sta nei ricavi, che al momento sono ancora pochi. Per evitare di dover vendere i pezzi pregiati la società sta versando liquidi in cassa. Questo significa che la volontà da parte della presidenza c'è. Quello che potrà fare la differenza per aumentare i ricavi saranno la realizzazione di stadio e centro sportivo".