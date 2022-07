BELLINAZZO, Proprietà straniere devono investire

Il giornalista del Sole 24 ore Marco Bellinazzo, esperto di economia e finanza anche nel calcio, ha parlato di liquidità e parametri per le società di calcio: "Il discorso è molto tecnico ma si traduce nell'idea che nel momento in cui un club inizia la stagione deve avere in cassa le risorse per far fronte a tutti gli obblighi dei successivi 12 mesi. Con paletti sempre più stringenti che porti ad una gestione sempre più sostenibile.Speriamo che le proprietà straniere portino, come nel resto di Europa, ad un salto di qualità. Dovremmo però cercare di permettere loro di investire i soldi. Lo stadio a Firenze è l'esempio del contrario perché Commisso era pronto ad investire soldi di tasca propria, mentre alla fine verranno utilizzati fondi pubblici".