BECALI, Non vendo F. Coman: sono più ricco dei viola

"Sono più ricco della Fiorentina. Consiglio di fare offerte ai più poveri per fare affari. Non voglio più vendere niente, ma voglio qualificarmi in Europa League". Queste le parole di George Becali, proprietario del FCSB, in risposta a chi accostava ai viola il profilo del giocatore Florinel Coman, classe '98 e recentemente sconfitto dalla Germania con la Romania U21 all'Europeo in Italia.