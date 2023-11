BATISTUTA, Sarà a Empoli per match di beneficenza

FirenzeViola.it

Gabriel Omar Batistuta torna in Toscana, stavolta per una nobile causa. Il Re Leone sarà infatti la guest-star dell'amichevole di beneficenza che si giocherà sabato 18 novembre al Castellani di Empoli. L'ex Fiorentina sarà presente sugli spalti per assistere ad un match organizzato dalla Nazionale Cantanti prima del tragico evento che ha colpito la Toscana, con un destinatario diverso per la solidarietà. Poi però tutti i soggetti coinvolti “di comune accordo, visto il difficile momento legato all’emergenza alluvione in Toscana hanno deciso di devolvere i fondi che raccoglieremo per la partita ”Metti in campo il Cuore” di sabato 18 novembre per le popolazioni della Toscana.

Ad oggi, per Nazionale Cantanti sono confermate le presenze di Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Niveo, Andrea Maestrelli, LDA, NDG, Il Tre, Moreno il Biondo, Ludwig, Piccolo G, Aka7, Cricca, Pierpaolo Petrelli, Shade, Sergej, Crytical, i Gemelli di Guidonia, Guglielmo, Gabriel Omar Batistuta.

I biglietti per l’evento “Metti in campo il cuore per la TOSCANA”, sono disponibili sul circuito vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati, presso i supermercati Coop.fi, il Movimento Shalom e all’Empoli Store di Piazza della Vittoria (ad Empoli). Per le adesioni di associazioni, scuole, società sportive (per le quali ci sono delle opportunità speciali di partecipazione e di biglietteria) e per avere informazioni contattare Shalom allo 0571400462 mail shalom@movimento-shalom.org.