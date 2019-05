BATISTUTA, Primo cambio in panchina per lui

Dai media argentini apprendiamo che Batistuta, diventato nel dicembre scorso manager del Colon, formazione argentina che milita in prima divisione e un solo punto alla seconda giornata, deve già trovare una soluzione per sostituire in corso di campionato il suo allenatore. Mario Sciacqua, che durante la conferenza stampa per annunciare la sua decisione di abbandonare la carica è finito in lacrime, sarà probabilmente sostituito da Nestor Sensini.