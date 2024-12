BATISTUTA, Lutto per il bomber: scomparsa la madre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Grave lutto per Gabriel Omar Batistuta. Come riporta il sito argentino Eldia.com, il Re Leone ha perso la madre Gloria Zilli, che si è spenta all'età di 75 anni presso l'ospedale privato di Buenos Aires. La donna, si legge sul sito, era particolarmente apprezzata all'interno della città di Reconquista per quello che faceva alla comunità locale, come l'organizzazione di un torneo du golf a cui partecipò anche il figlio per raccogliere fondi in sostegno agli ospedali locali.

"La mia più profonda gratitudine ai medici e agli infermieri, agli inservienti e ai collaboratori in generale per la loro presenza, professionalità e dedizione in questi momenti difficili - ha detto Batistuta, aggiungendo che - il sostegno è stato una speranza per me e la mia famiglia. L'impegno di fornire cure immediate non è passato inosservato e siamo davvero orgogliosi di quel che è stato fatto".