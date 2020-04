BATI, 28 anni fa la sua prima doppietta con i viola

Per la rubrica #AccaddeOggi il profilo ufficiale Twitter della Fiorentina ha voluto ricordare Gabriel Omar Batistuta. L'attaccante argentino, infatti, ben 28 anni fa metteva a segno la sua prima doppietta, contro l'Atalanta, gara vinta dalla Fiorentina per tre reti a zero, con la maglia viola.

Questo il Tweet: