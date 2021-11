BASSETTI, Stadi aperti al 100% in primavera. Serve...

Intervenuto nel corso di Up&Down, su Radio Bianconera, l’infettivologo Matteo Bassetti ha detto la sua sull’andamento della pandemia in relazione al possibile ritorno dei tifosi a pieno regime allo stadio: “Credo che per la prossima primavera potremo auspicare la riapertura degli stadi al cento per cento della capienza, senza distanziamento. Ma ci vuole prudenza. L’unica strada perseguibile è la vaccinazione: finché ci saranno persone restie al vaccinarsi, il pericolo di nuove restrizioni sarà sempre dietro l’angolo. I contagi sono aumentati, nelle ultime settimane, proprio per questo motivo. Il calcio italiano si è rapportato in maniera collaborativa con l’emergenza: ora però non si abbassi la guardia. La capienza è al 75% e va rispettata, con tanto di controlli sul distanziamento, che non mi sembrano sempre così impeccabili nell’assistente alle partite”.