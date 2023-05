BASILEA, Devastati 7 bus a Firenze dai tifosi: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Hanno lasciato strascichi i tifosi del Basilea presenti a Firenze giovedì scorso per la semifinale di Conference League con la Fiorentina. Come si apprende dal sito ufficiale de La Nazione, i sostenitori elvetici hanno lasciato devastati sette autobus del trasporto urbano dei 10 messi a loro disposizione per trasferirsi dal centro allo stadio Franchi. Lo si apprende da fonti aziendali di Autolinee Toscane, con la società che denuncerà l’accaduto alle forze dell’ordine. I danni riportati sarebbero delle porte divelte, sfondate o strappate dagli alloggi nonché la rottura sistematica delle telecamere di bordo per la videosorveglianza.