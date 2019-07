BASILE, Viola hanno chiesto Tonali ma servono 35 mln

Il corrispondente da New York per il Corriere dello Sport Massimo Basile ha parlato dell'attualità viola: "Per quanto riguarda lo sponsor, in attesa di uno vero e italiano, la Fiorentina avrà Mediacom. E' stata fatta una valutazione di circa 3-5 milioni per uno sponsor sulla maglia, cifra che però non è stata ritenuta sufficiente da Commisso. Ho sentito l'intervista di Rocco alla radio americana, è molto emozionato e ha l'obiettivo di tornare in Europa seppur con pazienza. Acquisti? Il nuovo presidente viola vuole investire ma ha anche ricordato del problema relativo al fair play finanziario, con dei ricavi sotto i 100 milioni di euro. Mi è stato fatto filtrare il messaggio che tutti gli agenti vogliono i soldi del tycoon, il quale è rimasto colpito. So che la Fiorentina ha chiesto Tonali, ma il Brescia ha risposto che servono 35 milioni. Dragowski? Sono sicuri che rimarrà a Firenze, ma si tratta di una vicenda più tra procuratore. Batistuta? Si ritroverà credo negli Stati Uniti per parlare ancora, ma ha chiesto tanti soldi e la Fiorentina ha valutato che non può pagare Bati, ad esempio, più di Pradè".