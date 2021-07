BARONE, Su Viola Park: "Abbiamo tre punti chiave"

In un excursus de Il Sole 24 Ore sul nuovo Viola Park che sorgerà a Bagno a Ripoli, compaiono anche delle parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: «Noi abbiamo tre punti chiave: costruire il futuro della società, che sia solido, portare la Fiorentina a livello della città e quindi in Europa e far diventare realtà questo centro sportivo per prima squadra e giovani. Stiamo lavorando su tutti questi punti».