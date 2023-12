BARONE, Stadio? Servirebbe un bel movimento dei tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, dg della Fiorentina, prima della gara di Coppa Italia col Parma ha parlato a Sportmediaset: “L’anno scorso è stato un percorso di livello, purtroppo abbiamo perso la finale ma in un’atmosfera di altissimo livello. Stasera è una gara difficile, il Parma è a pari col Venezia in B e viene qui a giocare la partita. Serve tanta attenzione perché il Parma non viene qui a passeggiare”.

Prosegue: “Si lavora partita per partita. Ci sono obiettivi e vogliamo giocare bene in ogni competizione. Una gara alla volta, stiamo attenti perché la stagione è ancora molto lunga”.

Sullo stadio, qual è la situazione?

“Oggi a Roma ho parlato col governo. Bisogna portare rispetto ai tifosi: sono loro a prendere l’acqua e a non avere certezza di dove andremo a giocare. Ci vorrebbe un bel movimento dei tifosi per far capire all’industria calcio cosa sia il rispetto e l’importanza di strutture di livello in tutta Italia. Io mi occupo del Franchi, ancora non abbiamo certezza di dove andremo a giocare. Il bando è aperto, già martedì sapremo la sua storia e avremo un’idea più chiara”.

A gennaio opererete sul mercato?

“Un settore in particolare non lo posso dire. Ma siamo sempre pronti a soddisfare i bisogni del mister. Se dobbiamo rafforzare opereremo, altrimenti, il mercato che non serve non è nel nostro stile”.