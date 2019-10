BARONE, Stadio? Seguirò step. Io come La Pira...

Joe Barone ha parlato a margine del consiglio comunale straordinario in onore di Giorgio La Pira, in cui il dirigente ha consegnato una maglia all'europarlamentare David Sassoli. Nell'occasione si è parlato di stadio: "Stiamo lavorando abbastanza bene con il Comune di Firenze che ha fatto un salto in avanti. Sarò presente in ogni task force organizzata in Comune per seguire i vari step. Stanno facendo un ottimo lavoro ma non si parla di scelte definitive. Sia io che Commisso abbiamo riconosciuto che il Comune di Firenze ha fatto un grande lavoro e ne siamo contenti. Mille tifosi a Brescia? La nostra tifoseria è importante, trasmette energia alla squadra e a noi. La sosta? Fa parte del campionato, ci porta via tanti giocatori ma fa parte del gioco. Maglia a Sassoli? Firenze è conosciuta in tutta il mondo e così deve essere per la Fiorentina e con questi eventi. Giorgio la Pira è di Pozzallo come me perciò mi ha fatto piacere esserci, ne sono orgoglioso e voglio dare tanto nel mondo dello sport come La Pira ha dato tanto in altri settori. Io questa città ce l'ho dentro, si sta spostando anche la mia famiglia. E' un momento importante per la mia storia"