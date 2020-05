BARONE, Chiesa: nessuno è obbligato a restare ma...

Nel corso di una lunga intervista al portale calciomercato.com, il dg della Fiorentina Joe Barone ha risposto così a una domanda che verteva sul futuro di Federico Chiesa: "In questo momento purtroppo è tutto bloccato, quindi ci si potrà vedere e parlare solo quando tutto sarà finito. Il Presidente comunque è stato molto chiaro, la nostra volontà è quella di creare una Società ambiziosa, che possa competere e ottenere delle soddisfazioni, che possa diventare un punto di arrivo e non di partenza per i calciatori. Poi ognuno è libero di fare le sue scelte, noi non obblighiamo nessuno a rimanere, noi vogliamo giocatori felici di stare a Firenze, di crescere a Firenze e di provare a ottenere dei traguardi importanti con la Fiorentina".