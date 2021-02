BARONE, Adesso serve continuità. E su Gravina...

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato al sito ufficiale viola. Ecco le sue parole: "Ribery e Kokorin in gruppo? Si, è un piacere vedere che stanno bene e in gruppo. E' importante per la squadra avere continuità di risultati positivi, fa morale e fa migliorare in classifica, a squadra lo sa. Dove è stato a cena? A casa sia ieri che lunedì, come sempre. E mi dispiace che queste notizie continuino a girare, non fa bene alla squadra e all'ambiente. In particolare sono amareggiato e arrabbiato che non sia accettata la nostra verità, mia e del presidente e si è espresso anche il procuratore. Non c'è stato nessun incontro lunedì insomma. Rielezione di Gravina? La Fiorentina ha avuto un ruolo importante, Gabriele ha fatto un ottimo lavoro soprattutto durante il Covid e noi abbiamo votato lui per il suo buon lavoro. Nella riunione con Infantino invece sono stati toccati tre temi. Uno molto importante per il calcio italiano e per la Fiorentina, quello delle infrastrutture, così come hanno fatto i presidenti delle altre leghe. Il secondo tema è il settore giovanile. Come vedi noi nelle categorie under 15 e 16 abbiamo giocatori totalmente toscani e questo è un indirizzo dato da noi al responsabile del settore giovanile, Angeloni. Terzo tema è il calcio femminile, nel quale noi con il centro sportivo stiamo facendo un passo importante e speriamo di arrivare presto al professionismo.