BARAK, Non abbiamo creato tanto ma al ritorno sarà diverso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Antonín Barák, centrocampista Fiorentina, ha parlato al sito Uefa nel post gara. Queste le sue parole: "È stata una partita difficile. Sapevamo che il Viktoria è molto forte in casa in difesa e che molti giocatori lavorano duro per la squadra. Non abbiamo creato molto. Dobbiamo dare di più, provare ad attaccare in casa, provare a tirare di più e a far entrare più giocatori in area. Penso che la gara di ritorno sarà un po' così. Ma dobbiamo spingere di più e con i nostri tifosi penso che saremo in grado di vincere e qualificarci".