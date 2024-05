BARAK (SKY), Dobbiamo fare come l'Atalanta ieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Cagliari: "Spero che faremo una grande prestazione di squadra e che portiamo la coppa a Firenze, raggiungendo l'obiettivo di inizio stagione".

Quanto serviva la vittoria stasera?

"Ci dà tanto, il Cagliari ha fatto una grande partita e per noi era una grande prova. Siamo contenti di aver preso la vittoria, anche grazie a chi è entrato. Tutti hanno aiutato a dare la spinta e crederci fino alla fine, questo è importante. Sono orgoglioso di come si è comportata la squadra oggi".

Mercoledì servirà la voglia di tutti.

"La testa fa sempre la differenza. Oggi chiunque affronti più o meno sei sullo stesso livello, soprattutto in Europa. Se ci sei con la testa puoi vincere, quello è importante".

Cosa temere dell'Olympiacos?

"Sicuramente sono una squadra forte, hanno eliminato Fenerbahce e Aston Villa. Sulla partita secca ti può andare bene, ma loro sono stati bravi a vincere in due partite contro queste squadre e per me la cosa dice tutto. Giocano in casa, avranno un pubblico molto caldo ma questo può essere anche un punto di forza per noi perché potrebbero essere sotto pressione. Faremo tutto per vincere. Sarà importante che tutti si preparino bene sulla testa: l'ambiente caldo ti può sia spingere che mettere sotto, noi dobbiamo fare la nostra prestazione come fatto ieri dall'Atalanta contro il Bayer Leverkusen. Ci serve quella testa lì per il sogno che abbiamo tutti dall'inizio".