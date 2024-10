BANCAROTTA, Tre ex viola truffati: 5 anni di condanna

La Gazzetta dello Sport scrive che si è chiusa una vicenda giudiziaria che coinvolgeva molti ex calciatori fra cui tre vecchie conoscenze viola come Luca Toni, Sebastian Frey e Riccardo Montolivo. Gli amministratori della società immobiliare Prestige S.r.l., Ugo Antonio Barchiesi e Fabio Viero, avevano raccolto finanziamenti da volti del calcio per investimenti in alberghi di lusso in Austria e resort in Basilicata. Promesse finanziarie mai mantenute nonostante i soldi spesi. Dunque la cassazione ha deliberato per una condanna di cinque anni per bancarotta fraudolenta.