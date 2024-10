BALOTELLI, Oggi spunta il Genoa per l'attaccante

FirenzeViola.it

Mario Balotelli per il Genoa? L'attaccante era stato accostato al Torino nei giorni scorsi e oggi La Repubblica parla dell'ex attaccante di Inter e Milan per la squadra di Gilardino alle prese con le difficoltà iniziali e con il ko rimediato da Vitinha. Il 34enne è fermo dallo scorso 30 giugno dopo la fine del suo contratto con l'Adana Demirspor, club turco nel quale ha militato in due occasioni diverse intervallate dall'esperienza al Sion nel campionato svizzero.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, l'ultima esperienza di SuperMario risale alla stagione 2020/2021 in Serie B con il Monza, mentre in A al torneo precedente quando vestì la divisa del 'suo' Brescia (19 presenze e 5 reti).