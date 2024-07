BALOTELLI, Dubbi del Corinthias sulle sue condizioni fisiche

FirenzeViola.it

Nei giorni scorsi era venuta fuori la notizia di un interessamento da parte del Corinthias per Mario Baotelli. Una suggestione che però è destinata a rimanere tale perché, come riportato da As, il club brasiliano sembra avere dei dubbi sulle condizioni fisiche dell'attaccante azzurro. Sul possibile approdo in Sud America di Balotelli si era espresso negativamente lo stesso allenatore del Corinthias Ramon Diaz: "Balotelli non è nei piani per il futuro, è molto semplice.

Qui non si è mai parlato di Balotelli. Quello che ho visto da fuori è che si è parlato molto di lui sui giornali, ma non a livello di club o istituzionale". Da capire adesso quale sarà il futuro dell'ex centravanti di Milan e Inter che, nell'ultima stagione, ha militato in Turchia nelle file dell'Adana Demirspor realizzando 7 reti in 16 partite.