BALLOTTA, Gol su angolo? Gollini non ha molte colpe

Il gol siglato direttamente da calcio d'angolo da Bonaiuto nel corso di Fiorentina-Cremonese non è alla fine costato la vittoria ai viola, che hanno agguantato i tre punti sul gong grazie all'autorete di Radu su cross di Rolando Mandragora, ma ha innescato comunque un dibattito tra addetti ai lavori e tifosi per decretare il responsabile della rete subita, con tanti che hanno additato Pierluigi Gollini come principale indiziato. A tal proposito si è espresso anche Marco Ballotta che, da ex portiere, ha detto la sua a Radio Sportiva sull'episodio: "L'errore non è principalmente di Gollini. Lo sbaglio non è tecnico ma è quello di non mettere un uomo sul primo palo perché in quei casi il portiere deve stare al centro della porta per essere pronto ad uscire. Se il pallone arriva sul primo palo dovrebbe occuparsene il giocatore che sta lì".