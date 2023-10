BALDANZI, Dette cose non vere: contento all'Empoli

FirenzeViola.it

Il trequartista dell'Empoli Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni della Rai nel post gara Italia-Norvegia U21. Queste le sue parole: "Sì è una buona stagione, possiamo fare meglio in campionato con l'Empoli, però sono contento. Sono state dette alcune cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli e felice di continuare questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Spero di far bene anche quest'anno e spero di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".