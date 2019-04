BAIANO, Fiorentina brava a fare punti in casa

A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciccio Baiano vice allenatore del Siena.

"Ieri abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra.[...]. Poi quel rigore ha messo le cose a posto [...]. Per fortuna abbiamo vinto".

"Il ritorno di Coppa Italia al San Paolo? Sappiamo di essere inferiori al Napoli [...]. Al San Paolo faremo una partita accorta ma abbiamo tutto da guadagnare e nulla da perdere".

Baiano ha anche risposto ad una domanda sulla Fiorentina: "Fiorentina-Napoli? E' una partita aperta a qualsiasi risultato, molto dipenderà dall'atteggiamento e dall'attenzione del Napoli in campo. In questo momento la Fiorentina in casa, pur non offrendo un grande calcio, riesce a fare punti. Jovetic poi è fondamentale per la Fiorentina".