BAGGIO, Ricorda Schillaci: "Per sempre fratelli d'Italia"

FirenzeViola.it

In una giornata di lutto per la scomparsa di Salvatore Schillaci, anche un suo vecchio compagno e amico come Roberto Baggio ha voluto ricordare l'attaccante siciliano, che proprio con Baggio ha composto un tandem offensivo che ha fatto sognare un'intera nazione nell'estate degli anni novanta. E a margine di una una foto che li ritrae abbracciati, in azzurro, dopo una rete ai mondiali di Italia '90, pubblicata sul proprio profilo Instagram, l'ex numero dieci ha scritto: "Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia'90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre".