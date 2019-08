BADELJ, Viola vicini alla chiusura. La formula...

Milan Badelj in uscita dalla Lazio. La notizia rimbalza dalla notte appena trascorsa e tutti gli indizi riavvicinano il croato a Firenze: la Fiorentina ha lanciato l'assalto per il suo ex capitano e sarebbe vicina alla chiusura. E' da chiarire la formula del trasferimento: Prade' vorrebbe acquisirlo in prestito, mentre Lotito punta a cedere il giocatore, già in bilico a gennaio, e lo valuta tra i 6 e gli 8 milioni.